Куда пойти в Одессе на Пасхальные праздники

16 апреля будем отмечать светлый праздник Пасхи. В этот день и накануне одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную пасхальную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

Представители религиозных общин и настоятели храмов Одесской области сообщили, что все Пасхальные богослужения начнутся 16 апреля в 6 утра. Следовательно, их начало состоится уже по завершении комендантского часа и все верующие смогут беспрепятственно добраться до храмов.

15 апреля в Одесском зоопарке состоится Пасхальный праздник — «Пасха в зоопарке». Малышей ожидают разнообразные мастер-классы, где каждый сделает своими руками незабываемый подарок. Весёлые аниматоры проведут конкурсы, танцы и викторину с призами. Приходите к 12 часам.

15 апреля фрагмент пасхальной реконструкции на ул. Дерибасовской, у Городского сада. Одесситам и гостям города будут представлены масштабная костюмированная реконструкция библейских событий, демонстрация аутентичных нарядов времён I-II столетий. Приходите к 12 часам.

15 апреля спектакль «Русалочка» состоится в Одесском областном театре кукол. Это новая интерпретация знаменитой сказки Андерсена. Невероятные похождения любимых героев в подводном мире. Море новых незабываемых впечатлений от просмотра. Каким будет финал – приходите в 11.00 и узнайте лично. Зрителей ожидает масштабное сценическое действо с яркой сценографией и сочетанием театра кукол из 3-D технологий. Это будет увлекательно и трогательно. Спектакль для детей от 4-х лет. Продолжительность – 1 час. Стоимость билетов от 150 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

С 15 апреля ежедневно (кроме понедельника) начинаются экскурсии в Ботаническом саду Одесского национального университета. Да, Ботсад открылся для посетителей! Погулять теперь можно будет и по старой, и по новой территориям по адресам: Французский бульвар 48/50 и Французский бульвар, 87. Стоимость билетов осталась неизменной: для взрослых – 50 грн, детские – 30 грн. Работают с 11:00 до 17:00. Всех желающих без предварительной записи ждут в 13:00 у ворот. Организованные группы принимаются в удобное для них время, обязательно по предварительной записи. Стоимость билетов с экскурсией : взрослым – 100 грн, детям – 80грн. Запись на экскурсии и справки по телефону: 098 987 61 79.

16 апреля в Театре музкомедии им. М. Водяного концерт Павла Зиброва «Лучшее». Популярный и харизматичный артист с миллионами поклонников представит большую концертную программу «Лучшее» из главных хитов маэстро. Незабываемый отдых, зарядящий энергией и позитивом. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

До 17 апреля Одесская лютеранская Кирха Святого Павла проводит Пасхальную ярмарку. Всех желающих провести время интересно и с пользой в эти апрельские дни приглашают во двор одесской Кирхи по адресу ул. Новосельского, 68. Гостей будут ждать традиционный фудкорт, с вкусными блюдами, фотозона, киоски с тематическими украшениями ручной работы и детское пространство, что позволит отдохнуть всей семьёй:

15 апреля в 17.00

Духовный концерт

Вероника Струк (орган) и солисты

15 апреля в 14.00

Оркестр Одесского муниципального театра им. О. Салика

Дирижёр – Максимилиан Джанетти



16 апреля в 14.00

Детский хор “Жемчужины Одессы”

дирижёр и художественная руководительница Лариса Гарбуз



16 апреля в 18.00

Духовой оркестр ОНМА им. А. В Неждановой

дирижёр и художественный руководитель заслуженный артист Украины Владимир Лясота



17 апреля в 17.00

Камерный ансамбль Национального Одесского филармонического оркестра

Художественный руководитель – народный артист Украины Хобарт Эрл



Вопросы по концертам: +380 63 507 29 64 (Ольга).



До 21 апреля выставка живописи Сергея Дрыги «Город-мечта» открыта в Литературном музее. Работы этого выпускника знаменитой «грековки» находятся в частных коллекциях Украины, Бельгии и Германии.Сергей Дрыга выбрал для своих картин поэтические названия: «Бисер ночи», «Улыбка осенних небес», «Осенняя нежная грусть», «Танец солнца в ярком платье». Эта выставка поднимает настроение у посетителей, которым тоже хочется пожить в городе мечты. Адрес музея: ул. Ланжероновская, 2.

Уютных пасхальных выходных! Вкусной паски и Божьей ласки!

Фото: Ольга Черненко/Одесса News

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