Куда пойти в Одессе в первые июльские выходные

Однозначно — не на пляж. Это крайне опасно.

1 и 2 июля одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

1 и 2 июля в Одессе новая грандиозная программа для любителей циркового искусства. Удивительные номера в исполнении профессиональных артистов. Безумные эмоции и незабываемые впечатления для публики. Одесский государственный цирк приглашает на невероятный ледовый перформанс «Ukrainian дивертисмент, или Несокрушимые». Лучшие артисты – жонглёры, фигуристы и акробаты, иллюзионисты и дрессировщики подарят вам незабываемые моменты. Продолжительность 120 минут. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 250 гривен. Адрес: ул. Коблевская, 25.

1-2 июля в Одесском национальном художественном музее выставка киевского художника Владислава Крышовского «Молоко, полынь и мёд». Адрес музея: Софиевская, 5а.

2 июля Одесский областной академический драматический театр приглашает на спектакль «Последнее предупреждение». Думаете, что когда вы умираете – это конец?!.. Не-е-е-т, вот тут-то только всё и начинается!!! Именно это и произошло с нашим героем. Загробный мир оказывается не таким уж мрачным, вот только наши поступки в земной жизни имеют здесь самое неожиданное продолжение. И чтобы пойти дальше, каждый должен… А что именно – об этом вы узнаете в спектакле. Приходите к 16 часам. Трагикомедия в одном действии. Продолжительность — 90 минут. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес театра: ул. Греческая, 48.

2 июля проведите свой отдых в Центральном парке культуры и отдыха им. Шевченко. В 15:00 вас ждут развлечения и игры с аниматорами, разнообразные мастер-классы, вкусности для детей и концерт творческих детских коллективов. В 16:30 на сценической площадке «Ракушка» состоится концерт известных артистов и музыкантов нашего города. Концерт состоится в рамках художественной акции «С песней к Победе».

До 9 июля в кинотеатре “Синема Сити” – ТРЦ FontanSky, Семафорный переулок, 4 пройдут кинопоказы фильмов в рамках Чилдрен Кинофест — самого большого в Украине кинофестиваля для детей и подростков. 1 июля – анимационная лента «Невероятное путешествие на Северный полюс» (Норвегия). Это основанная на реальных событиях история четырёхлапой участницы полярной экспедиции на дирижабле. 2 июля — сказочная лента «Звёздочка Лауры» (Германия), призёр Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Главная героиня — девочка, которая становится лучшей подругой упавшей с неба звезды.

До 10 июля в одесской арт-галерее “Муза” выставка известного художника, мастера одесской школы живописи Ореста Слешинского. На выставке представлено 21 произведение художника – натюрморты и пейзажи, на которых изображены живописные виды Одессы. Адрес: ул. Еврейская, 19. Время работы галереи: понедельник-суббота с 12:00 до 18:00. Вход свободный.

До 1 сентября в Еврейском музее Одессы проходит выставка “Лопни, или держи фасон!”, посвящённая истории одесской моды. На выставке, построенной в хронологическом порядке, представлены экспонаты, рассказывающие, как одевались одесситы, начиная с конца XIX века и до настоящего времени. Телефон для справок – 048 770 1865. Адрес музея: ул. Нежинской, 66.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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