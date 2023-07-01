Зеленский: Освобождение Змеиного является одной из самых значимых наших побед

Освобождение острова Змеиный от российских захватчиков является одной из самых значимых побед Украины.

Об этом сказал Президент Владимир Зеленский в своём видеообращении 30 июня, размещённом на официальном сайте Офиса Президента.

«Сегодня первая годовщина освобождения Змеиного от российских оккупантов. Это одна из самых весомых наших побед. Помните? В прошлом году весной никто не ожидал от Украины, что мы сможем реализовать, в частности, и эту фундаментальную оборонную задачу: обеспечить безопасность Змеиному, а значит, значительной части Черноморской акватории. Но наши воины это сделали. Российским террористам потребовался Змеиный, чтобы уничтожить весь Юг нашей страны, нашу прекрасную Одессу и другие города. Наши воины их остановили, выгнали из Змеиного», — сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность всем, кто освобождал остров.

«И всегда будем помнить наших героев, наших воинов, отдавших свою жизнь ради этой украинской победы. Из тех, чьи имена сейчас можно назвать…

Бойцы ГУР: Руслан Попов, Герой Украины, капитан 1-го ранга; Олег Зайцев, Герой Украины, младший лейтенант, Виталий Игнатенко, Герой Украины, солдат,

бойцы «Альфы» СБУ: Владимир Киселёв, Герой Украины, капитан, Александр Крикуненко, Герой Украины, майор,

воины Военно-морских сил: Игорь Бедзай, Герой Украины, полковник, Михаил Заремба, майор; Сергей Мущицкий, капитан; Юрий Пирог, штаб-сержант. Вечная память!», — сказал Президент.

Он подчеркнул, что Украина и украинцы значительно сильнее, чем кто-либо думает, и иногда сильнее, чем мы сами о себе привыкли думать.

«Благодаря всему тому, что нашим людям удаётся делать в противостоянии российским террористам, мы открываем для всего мира и для самих себя новую украинскую силу – настоящую украинскую силу. Силу, которую мы никогда не потеряем и которая всегда будет опорой безопасности свободного мира», – добавил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, российские войска захватили остров Змеиный в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, 24 февраля 2022 года. 30 июня 2022 года украинские военные полностью освободили Змеиный.

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