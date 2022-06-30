Официально от Оперативного командования «Юг»: остров Змеиный освобождён от врага

В течение сегодняшней ночи, в результате успешно проведённого очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный (Одесская область), противник его покинул.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг» ВСУ на Telegram-канале «Одесса.Официально».

Сообщается, что после ночного обстрела ВСУ, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров.

«Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются», — говорится в сообщении.

Как информировала 30 июня Одесса News, в Чёрном море продолжается операция на острове Змеиный, уже есть подтверждение о метком попадании в ещё один зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь — С1».

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