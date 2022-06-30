Зеленский рассказал о дальнейших шагах Украины в Европейский Союз

Под председательством Президента Владимира Зеленского прошло совещание по подготовке Украины к будущему членству в Европейском Союзе после получения статуса кандидата в члены ЕС.

Как сообщается на официальном сайте Офиса Президента, во встрече также приняли участие руководитель Офиса Главы государства Андрей Ермак и его заместители, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, народные депутаты и члены правительства, руководители правоохранительных и судебных органов власти.

Президент поздравил собравшихся с получением нашим государством статуса кандидата в члены ЕС и поблагодарил за работу, которая была сделана для достижения этого исторического решения.

«Но мы не должны останавливаться. Поставлена задача, мы дали нашим людям важные обещания. Этот курс мы не меняем», – подчеркнул Зеленский, отметив, что теперь должны быть чётко очерчены задачи для всех ветвей власти для оперативного продвижения в направлении обретения полноправного членства в ЕС.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подчеркнула, что уже наработана «очень хорошая секторальная база отношений между нашей страной и ЕС, что поможет быстрее проходить определённые процедуры».

Премьер-министр Денис Шмыгаль доложил, что продолжается выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По его словам, статус кандидата позволяет Украине начинать секторальные переговоры, и сегодня в работе – восемь направлений. В частности, речь идёт о присоединении к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) – так называемом таможенном безвизе. В конце июня в онлайн-формате состоялась финальная оценочная миссия готовности Украины к присоединению к NCTS, которая сделала положительное заключение. Ожидается принятие соответствующего закона во втором чтении.

Ещё одно направление – подготовка к подписанию Соглашения о либерализации автомобильных перевозок, которое должно состояться в ближайшие дни. Благодаря Соглашению, разрешения на транспортные перевозки для украинских компаний будут не нужны.

Как отметил Денис Шмыгаль, важно также создание общего пространства роуминга между Украиной и ЕС. Это значит, что украинцы не будут платить за роуминг в странах Европейского Союза, а граждане ЕС не будут платить за роуминг в Украине.

Кроме того, идёт подготовка к присоединению нашего государства к единой зоне платежей в евро без комиссии, что будет ощутимо для наших граждан как внутри страны, так и за рубежом.

Глава правительства также сделал акцент на значении интеграции энергосистемы Украины с энергосетью континентальной Европы, особенно в контексте расширения экспорта, для чего уже получен соответствующий вывод.

Важно и заключение соглашения о так называемом промышленном безвизе для открытия взаимного доступа на рынки промышленной продукции, интеграция Украины в цифровой рынок ЕС, присоединение ко всем инициативам европейского «зеленого курса».

Президент обсудил с участниками совещания законопроекты по европейской и евроатлантической интеграции Украины, определённые как приоритетные на 2022 год.

Фото и видео: ОПУ

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