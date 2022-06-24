Зеленский: с 23 июня будет идти отсчёт новой истории Европы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.
Глава государства подчеркнул, что это одно из важнейших решений ЕС для Украины за все 30 лет независимости нашего государства.
Одесса News приводит полный текст обращения Владимира Зеленского к Европейскому совету.
«Поздравляю всех наших друзей, всех лидеров-друзей Украины! Поздравляю всех, кто поддерживает свободу!
Именно так я начал своё обращение к Европейскому совету ещё 24 марта – три месяца назад, когда призвал вас поддержать нас. И какой путь мы прошли за эти три месяца! Мы все вместе: Украина, ваши государства и Европейский Союз в целом. Этот путь – это не политика. Я считаю, это то, от чего теперь будет всегда идти отсчёт новой истории Европы. Европы без разделения. Европы без «серых» зон. Европы, которая действительно объединена и умеет защищать себя, свои ценности, своё будущее.
Сегодня вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства.
Однако это решение – это, я считаю, не только для Украины. Наибольший шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство.
На пятый день полномасштабной войны России против Украины мы подали заявку на вступление в Европейский Союз. Мы очень быстро и качественно ответили на опросник, который получили от Европейской комиссии.
И сегодня – это желаемый результат. Я хочу сегодня ещё раз лично подтвердить, что Украина может стать полноправным членом Европейского Союза.
Тогда, три месяца назад, я обращался к каждой стране Евросоюза и обозначил, на каком этапе мы были, как я считал, в наших отношениях. А сегодня я хочу сказать каждому и каждой из вас лично то, что чувствуют наши люди, и в том же порядке, как это было и тогда.
Литва – за нас. Спасибо, господин президент! Гитанас, ты знаешь, насколько Украина благодарна и твоему народу, и тебе лично.
Латвия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Верю, что вместе мы сможем ужесточить международный правопорядок.
Эстония – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр Каллас! Помогая одному, помогаем всем. Эстония сделала очень многое.
Польша – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Ваше государство, народ, ваш президент – все вы с нами на этом пути в Европу действительно братья.
Франция – за нас. Спасибо, Эммануэль! Ты можешь быть уверен, что с Украиной Европа в XXI веке действительно сможет быть среди глобальных лидеров.
Словения – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Благодарен за неизменную защиту общего европейского дела.
Словакия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Мы и дальше будем защищать друг друга, это делает нас действительно сильными.
Чехия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Верю, что будем вместе и на пути к полноправному членству Украины в ЕС.
Румыния – за нас. Спасибо, господин президент! Клаус, наше сотрудничество в регионе и в европейских структурах действительно может стать одной из основ глобальной стабильности.
Болгария – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Спасибо за то, что вы, не колеблясь, выбрали сторону добра в противостоянии, которое началось 24 февраля. Мы знаем – вам непросто.
Греция – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! И лично благодарю греческий народ, вашу страну, которую я очень люблю.
Германия – за нас. Спасибо, Олаф! Спасибо за поддержку в решающий момент.
Португалия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Ваша страна хорошо знает наших людей. И я уверен, что мы будем только наращивать положительные связи между нами.
Хорватия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! И благодарю за помощь и опыт, используемый для защиты нашей свободы.
Швеция – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр! Сине-жёлтые действительно всегда вместе!
Финляндия – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр! Ваша готовность противостоять агрессии просто поражает!
Нидерланды – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Вы можете быть уверены, что ваш выбор Украины точно усилит нашу общую европейскую свободу, силу права и наше единство в многообразии.
Мальта – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Голос вашего острова делает европейское сообщество совершенным.
Дания – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр! Не сомневайтесь, что с Украиной защита европейских ценностей только усилится.
Люксембург – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Мы действительно понимаем друг друга и ваша энергия вдохновляет нас на будущие победы.
Кипр – за нас. Спасибо, господин президент! Спасибо за выбор в пользу наших людей и ценностей.
Италия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Спасибо за вашу крепость, за вашу настойчивость. Спасибо, что доказываете, что принципы порядочных людей – это действительно фундамент Европы.
Испания – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Верю, что сможем значительно усилить наши отношения.
Бельгия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Надеемся, после нашей победы сможем часто видеться в Брюсселе по общим европейским делам.
Австрия – за нас. Спасибо, господин канцлер! Я уверен, мы сможем сделать Европу ещё более безопасной и исторически стабильной.
Ирландия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Это историческое сближение наших народов. Ваше личное лидерство действительно впечатляет.
Венгрия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр, спасибо Виктор, вместе мы способны на гораздо большее, чем в одиночку!
Госпожа президент Европейского парламента Роберта Метсола! Мы благодарны вам лично и благодарны Европейскому парламенту! Вы первые на следующий день после подачи заявки поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата.
Господин президент Европейского совета, дорогой Шарль, госпожа президент Европейской комиссии, уважаемая Урсула, я благодарен вам обоим за лидерство, которое вело нас всех по сей день. Я благодарен за искреннюю помощь, за веру в Украину, в украинцев, в нас всех.
Я всегда говорил, что мы, украинцы, верим в Европейский союз. Хотя мы и оставались формально вне Евросоюза, наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединённой Европы.
Они были у наших людей в руках во время революций. Они были у наших людей в окопах – с 2014 года. Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, который ещё предстоит освободить от оккупации Российской Федерации.
Украинские и европейские флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать наше государство после этой войны вместе.
И сегодня я хочу поблагодарить отдельно и именно в рамках нашего совместного заседания – саммита всех лидеров Европы… Хочу поблагодарить наших героев – каждого и каждую, кто с оружием в руках защищает независимость Украины, защищает свободу Европы.
Спасибо! Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Украины, новую историю Европы – ещё более сильной, ещё более свободной.
Благодарю вас всех! Слава Украине!»
Как сообщала Одесса News, Украина официально получила статус кандидата в члены ЕС. Соответствующее решение 23 июня принял Европейский Совет на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе.
Фото и видео: ОПУ
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