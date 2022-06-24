Зеленский: с 23 июня будет идти отсчёт новой истории Европы

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам саммита ЕС после предоставления Украине статуса кандидата в членство.

Глава государства подчеркнул, что это одно из важнейших решений ЕС для Украины за все 30 лет независимости нашего государства.

Одесса News приводит полный текст обращения Владимира Зеленского к Европейскому совету.

«Поздравляю всех наших друзей, всех лидеров-друзей Украины! Поздравляю всех, кто поддерживает свободу!

Именно так я начал своё обращение к Европейскому совету ещё 24 марта – три месяца назад, когда призвал вас поддержать нас. И какой путь мы прошли за эти три месяца! Мы все вместе: Украина, ваши государства и Европейский Союз в целом. Этот путь – это не политика. Я считаю, это то, от чего теперь будет всегда идти отсчёт новой истории Европы. Европы без разделения. Европы без «серых» зон. Европы, которая действительно объединена и умеет защищать себя, свои ценности, своё будущее.

Сегодня вы приняли одно из самых важных решений для Украины за все 30 лет независимости нашего государства.

Однако это решение – это, я считаю, не только для Украины. Наибольший шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких сложных условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство.

На пятый день полномасштабной войны России против Украины мы подали заявку на вступление в Европейский Союз. Мы очень быстро и качественно ответили на опросник, который получили от Европейской комиссии.

И сегодня – это желаемый результат. Я хочу сегодня ещё раз лично подтвердить, что Украина может стать полноправным членом Европейского Союза.

Тогда, три месяца назад, я обращался к каждой стране Евросоюза и обозначил, на каком этапе мы были, как я считал, в наших отношениях. А сегодня я хочу сказать каждому и каждой из вас лично то, что чувствуют наши люди, и в том же порядке, как это было и тогда.

Литва – за нас. Спасибо, господин президент! Гитанас, ты знаешь, насколько Украина благодарна и твоему народу, и тебе лично.

Латвия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Верю, что вместе мы сможем ужесточить международный правопорядок.

Эстония – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр Каллас! Помогая одному, помогаем всем. Эстония сделала очень многое.

Польша – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Ваше государство, народ, ваш президент – все вы с нами на этом пути в Европу действительно братья.

Франция – за нас. Спасибо, Эммануэль! Ты можешь быть уверен, что с Украиной Европа в XXI веке действительно сможет быть среди глобальных лидеров.

Словения – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Благодарен за неизменную защиту общего европейского дела.

Словакия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Мы и дальше будем защищать друг друга, это делает нас действительно сильными.

Чехия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Верю, что будем вместе и на пути к полноправному членству Украины в ЕС.

Румыния – за нас. Спасибо, господин президент! Клаус, наше сотрудничество в регионе и в европейских структурах действительно может стать одной из основ глобальной стабильности.

Болгария – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Спасибо за то, что вы, не колеблясь, выбрали сторону добра в противостоянии, которое началось 24 февраля. Мы знаем – вам непросто.

Греция – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! И лично благодарю греческий народ, вашу страну, которую я очень люблю.

Германия – за нас. Спасибо, Олаф! Спасибо за поддержку в решающий момент.

Португалия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Ваша страна хорошо знает наших людей. И я уверен, что мы будем только наращивать положительные связи между нами.

Хорватия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! И благодарю за помощь и опыт, используемый для защиты нашей свободы.

Швеция – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр! Сине-жёлтые действительно всегда вместе!

Финляндия – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр! Ваша готовность противостоять агрессии просто поражает!

Нидерланды – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Вы можете быть уверены, что ваш выбор Украины точно усилит нашу общую европейскую свободу, силу права и наше единство в многообразии.

Мальта – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Голос вашего острова делает европейское сообщество совершенным.

Дания – за нас. Спасибо, госпожа премьер-министр! Не сомневайтесь, что с Украиной защита европейских ценностей только усилится.

Люксембург – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Мы действительно понимаем друг друга и ваша энергия вдохновляет нас на будущие победы.

Кипр – за нас. Спасибо, господин президент! Спасибо за выбор в пользу наших людей и ценностей.

Италия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Спасибо за вашу крепость, за вашу настойчивость. Спасибо, что доказываете, что принципы порядочных людей – это действительно фундамент Европы.

Испания – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Верю, что сможем значительно усилить наши отношения.

Бельгия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Надеемся, после нашей победы сможем часто видеться в Брюсселе по общим европейским делам.

Австрия – за нас. Спасибо, господин канцлер! Я уверен, мы сможем сделать Европу ещё более безопасной и исторически стабильной.

Ирландия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр! Это историческое сближение наших народов. Ваше личное лидерство действительно впечатляет.

Венгрия – за нас. Спасибо, господин премьер-министр, спасибо Виктор, вместе мы способны на гораздо большее, чем в одиночку!

Госпожа президент Европейского парламента Роберта Метсола! Мы благодарны вам лично и благодарны Европейскому парламенту! Вы первые на следующий день после подачи заявки поддержали предоставление Украине статуса страны-кандидата.

Господин президент Европейского совета, дорогой Шарль, госпожа президент Европейской комиссии, уважаемая Урсула, я благодарен вам обоим за лидерство, которое вело нас всех по сей день. Я благодарен за искреннюю помощь, за веру в Украину, в украинцев, в нас всех.

Я всегда говорил, что мы, украинцы, верим в Европейский союз. Хотя мы и оставались формально вне Евросоюза, наверное, в нашем государстве было больше всего флагов объединённой Европы.

Они были у наших людей в руках во время революций. Они были у наших людей в окопах – с 2014 года. Я верю, что флаг Евросоюза будет в каждом украинском городе, который ещё предстоит освободить от оккупации Российской Федерации.

Украинские и европейские флаги будут вместе и тогда, когда мы будем отстраивать наше государство после этой войны вместе.

И сегодня я хочу поблагодарить отдельно и именно в рамках нашего совместного заседания – саммита всех лидеров Европы… Хочу поблагодарить наших героев – каждого и каждую, кто с оружием в руках защищает независимость Украины, защищает свободу Европы.

Спасибо! Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Украины, новую историю Европы – ещё более сильной, ещё более свободной.

Благодарю вас всех! Слава Украине!»

Как сообщала Одесса News, Украина официально получила статус кандидата в члены ЕС. Соответствующее решение 23 июня принял Европейский Совет на саммите лидеров Евросоюза в Брюсселе.

Фото и видео: ОПУ

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