27 послов стран ЕС приехали в Одессу

27 послов стран ЕС и делегация Комитета ЕС по вопросам политики и безопасности во главе с главой комитета Делфин Пронк посетили с визитом Одессу.

Об этом сообщил председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Провели конструктивный диалог, в ходе которого проинформировал дипломатов о безопасности и гуманитарной ситуации в регионе. Обсудили работу портов, зерновой коридор, обстрелы, энергетическую ситуацию и культурную жизнь», — сообщил глава ООГА.

Отвечая на вопросы иностранных коллег, Кипер отметил, что Одесская область – многонациональный регион, где проживает более 130 национальностей.

«Но сегодня мы все едины в совместной борьбе за независимость и территориальную целостность своего государства. Независимо от национальности и вероисповедания, мы все – украинцы, ежедневно под обстрелами работающие ради победы и будущего наших детей», — сказал Кипер.

Делфин Пронк подчеркнула, что весь мир поражён стойкостью нашего народа, поэтому поддержка от партнёров из ЕС будет продолжаться, чтобы Украина выстояла и стала полноправным членом ЕС и НАТО.

На встрече была отмечена важность дальнейшей поддержки со стороны международных партнёров и необходимость привлечения дополнительных средств в противовоздушную оборону для безопасности Черноморского региона.

Одесса News сообщала, что 8 ноября Одессу посетил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который провёл региональное заседание правительства Украины, объявил о решении с 1 января 2025 года ввести ежемесячную «учительскую доплату» к заработной плате учителей в размере 1000 гривен «на руки», а с 1 сентября 2025 года по 2000 грн; ознакомился с работой энергетических объектов области, побывал в одесском лицее №125, пострадавшем от дроновой атаки врага ночью 8 ноября.

Фото: ООГА/Telegram

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