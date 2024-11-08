В Украину вернули тела 563 погибших военных

По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 563 павших украинских военнослужащих.

Об этом 8 ноября сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В частности, удалось репатриировать 320 тел военных, погибших на Донецком направлении, и 89 тел с Бахмутского направления. Также удалось вернуть 154 тела из моргов на территории страны-агрессора РФ.

Отмечается, что Вооружённые силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определённые государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Одесса News также сообщала, что Зеленский в сентябре 2024 года назвал ложью опубликованные данные The Wall Street Journal о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих в войне против страны-агрессора РФ: «80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», – отметил Зеленский.

В Едином реестре лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, в настоящее время в розыске находятся около 49 тысяч украинцев.

В октябре 2024 года прошла предыдущая передача тел 501 украинского военного, погибшего в результате полномасштабного вторжения России.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy