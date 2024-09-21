The Wall Street Journal сообщила о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих 

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ложью опубликованные данные The Wall Street Journal о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих в войне против страны-агрессора РФ.

Об этом глава государства сказал 20 сентября на встрече с журналистами, его на следующий день цитирует «Интерфакс-Украина».

В материале WSJ за 17 сентября утверждают, что общие боевые потери во время российско-украинской войны превысили 1 млн человек. По словам собеседника, ознакомленного с «конфиденциальной оценкой» потерь, на начало 2024 года ВСУ потеряли до 80 тысяч убитыми и примерно 400 тысяч ранеными, написало издание.

«80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», – отметил Зеленский.

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Ни Украина, ни Россия не публикуют данные о погибших и раненых военнослужащих. Зеленский в феврале 2024 года заявлял, что с начала полномасштабного вторжения погибла примерно 31 тысяча украинских военных.

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