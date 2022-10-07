Глава ООВА встретился в Одесском порту с Оперативным командующим всех миссий ЕС

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко провёл рабочую встречу в Одесском морском торговом порту с управляющим директором Управления по планированию и проведению миссий, Оперативным командующим всех миссий Евросоюза Стефаном Томатом и главой КМЕС Антти Хартикайнем.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской облвоенадминистрации.

Ключевая тема встречи – работа «зернового коридора» и стабильное её продолжение в рамках реализации зерновой инициативы, дальнейшего экспорта зерновых.

«Учитывая те усилия, которые были приложены для начала работы «зернового коридора», мы обязаны сделать всё возможное для того, чтобы экспорт сельхозкультур из Украины продолжался и в дальнейшем и ни в коем случае не повторилась блокада Чёрного моря и мир стоял на грани голода. Мы заинтересованы в расширенных номенклатурах грузов и возобновлении импорта» — подчеркнул Стефан Томат.

В свою очередь, начальник Одесской ОВА проинформировал Стефана Томаса о результатах нынешнего урожая ранних зерновых культур в регионе, отметив, что одесские аграрии, несмотря на все сложности работы в условиях войны, собрали почти 3 миллиона тонн пшеницы и ячменя. Сегодня продолжается жатва по подсолнечнику и кукурузе.

«Благодаря старту зерновой инициативы нам удалось вернуть тысячи рабочих мест, а это – чрезвычайно важно. Сегодня ежедневно из портов «Большой Одессы» выходит по 10-13 судов с зерном, активно работают и порты на Дунае. Но мы заинтересованы в том, что вернуться к экспортным показателям всех портов области, которые мы имели в довоенное время», — подчеркнул начальник Одесской ОВА.

Также Максим Марченко отметил основные аспекты безопасности ситуации в Одесской области и рассказал о тех ключевых проблемах перед зимним периодом, над решением которых сейчас работает руководство области.

Как сообщала Одесса News, Украина ведёт тяжёлые переговоры, чтобы обеспечить продолжение поставок зерна из своих черноморских портов после окончания соглашения о таком экспорте с 1 ноября.

Фото: ООВА

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod