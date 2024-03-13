Путин заявил, что РФ готова к ядерной войне

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин утверждает, что Россия с военно-технической точки зрения готова к ядерной войне.

Об этом он сказал в интервью, эпизод которого 13 марта приводит российское пропагандистское агентство «РИА Новости».

Путин заверил, что ядерные силы РФ «постоянно находятся в состоянии боевой готовности».

Он отметил, что США объявили о том, что не намерены отправлять свои войска в Украину.

По мнению Путина, там понимают, что Москва расценила бы такой шаг, как и ввод войск США на территорию РФ, как интервенцию.

«Я же сказал, что Байден — человек, представитель традиционной политической школы, вот это подтверждается. Там, кроме Байдена, и других хватает специалистов в сфере российско-американских отношений и в сфере стратегической сдержанности. Поэтому не думаю, что здесь всё несётся так в лоб, но мы-то к этому готовы», — подчеркнул Путин.

Одесса News информировала, что в сентябре 2022 года Путин заявил о готовности применить ядерное оружие в случае опасности территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

По оценкам министерства обороны США, в арсенале РФ есть до 2 тысяч единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

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