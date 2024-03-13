В Одессе полицейский пойман с поличным при получении взятки в 50 тысяч гривен

В Одессе разоблачён заместитель начальника отдела по превентивной деятельности одного из отделений полиции Одесской области, вымогавший и получивший неправомерную выгоду в виде 50 тысяч гривен от физического лица.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, полицейский требовал такую сумму у гражданина за беспрепятственный демонтаж железобетонных плит, которые тот в 2005 году приобрёл у предприятия в количестве 5500 штук.

Отмечается, что эти плиты временно использовались как дорожное полотно для строительной техники на территории Елизаветовского карьера в с. Малое Егоровского сельского совета. С момента покупки он периодически осуществлял их демонтаж с места расположения для последующей реализации.

В случае отказа платить деньги полицейский угрожал мужчине уголовным преследованием за якобы его неправомерные действия.

Полицейский был задержан непосредственно при получении взятки. Сейчас решаются вопросы избрания ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.

Одесса News информировала, что прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении двух инспекторов Управления патрульной полиции в Одесской области по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды, требуя от водителя взятку за обещание не привлекать его к административной ответственности за управление автомобилем якобы в состоянии наркотического опьянения.

Фото: Одесская облпрокуратура

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