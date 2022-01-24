Житель Одессы систематически издевался над матерью: сел в тюрьму

Приговором Суворовского районного суда г.Одессы 38-летний местный житель признан виновным в систематическом домашнем насилии над собственной матерью и приговорён к 1 году и 5 дням лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Установлено, что злоумышленник, проживая в квартире вместе со своей матерью, вёл себя жестоко, применяя психологическое давление, безосновательно провоцировал словесные конфликты, оскорблял женщину, чем унижал её достоинство и причинял нравственные страдания, угрожал ей физической расправой.

Отмечается, что такие противоправные действия мужчины носили систематический характер, в результате чего в 2019 году он уже был приговорён за совершение аналогичного преступления к 150 часам общественных работ, а также в течение 2020-2021 годов неоднократно привлекался к административной ответственности.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2021 года за совершение домашнего насилия житель Одессы приговорён к 1 году тюремного заключения, но за решёткой проведёт более 3-х лет за издевательства над своей гражданской женой.

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