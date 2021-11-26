Одесский домашний насильник 3 года будет изучать «достопримечательности» тюрьмы

За совершение домашнего насилия житель Одессы приговорён к 1 году тюремного заключения, но за решёткой проведёт более 3-х лет.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Отмечается, что публичное обвинение в суде в отношении 36-летнего подозреваемого в домашнем насилии поддерживали прокуроры Суворовской окружной прокуратуры Одессы.

Следствием установлено, что житель Одессы, прожив в гражданском браке со своей женой 6,5 лет, вёл себя жестоко, применяя психологическое давление, систематически оскорблял женщину словам нецензурной брани, чем унижал её достоинство, угрожал физической расправой и совершал в отношении неё физическое насилие.

За защитой своих прав женщина обращалась в полицию, в результате чего обидчик неоднократно привлекался к административной ответственности за систематическое насилие в семье.

«Таким образом, его умышленные действия квалифицированы как преступление — домашнее насилие, наносящее физические, психологические страдания, приводящее к расстройствам здоровья, утраты трудоспособности, эмоциональной зависимости, ухудшению качества жизни потерпевшей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Во время судебного разбирательства мужчина свою вину признал и раскаялся.

Однако, описанное преступление мужчина совершил в период испытательного срока, ибо за 12 дней до совершённого он был осуждён за имущественное преступление. С учётом неотбытого наказания за кражу, Суворовский районный суд пересчитал предназначенную меру наказания и ближайшие 3 года и 2 месяца злоумышленник проведёт за решеткой.

Как информировала Одесса News, в Одесской области работники полиции объявили о подозрении 36-летней женщине в злостном невыполнении обязанностей по уходу за маленькой дочкой в ​​возрасте 3,5 года и в неоказании помощи девочке, когда она находилась в опасном для жизни состоянии.

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