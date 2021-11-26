В Одессе стартовала акция «16 дней против насилия» с необычным арт-объектом

25 ноября на Думской площади Одессы состоялся официальный старт Всеукраинской акции «16 дней против насилия».

Как сообщает официальный сайт города, в открытии акции приняли участие народный депутат Украины Юлия Диденко, директор Департамента труда и социальной политики Одесского городского совета Елена Китайская, представитель Фонда ООН в области народонаселения в Украине Людмила Акимова, представители субъектов, осуществляющих мероприятия в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию в Одессе, а также Национальной полиции и общественных объединений.



Одновременно на площади был установлен оранжевый баннер, на котором каждый желающий мог написать свои месседжи против домашнего насилия, пожелания пострадавшим и призывы к искоренению этой проблемы.

Акция закончилась флешмобом «Одесса — город, свободный от насилия».

А в Горсаду презентовали новый провокационный арт-объект в виде коронавируса и женского полового органа, призывающий обратить внимание общественности на проблемы домашнего гендерного насилия.



Как сообщает 048.ua, автор необычного арт-объекта — одесская художница Ева Ятт.

Провокационная скульптура представляет собой шар, напоминающий игольчатую молекулу COVID-19, с одной стороны которой расположен золотистого цвета женский половой орган, больше напоминающий лепестки роз. Весит она 30 килограммов, изготовлена из цемента и золота.

По словам Евы Ятт, режим самоизоляции обострил проблему домашнего насилия и дал ей возможность разрастись до планетарного масштаба. Образы же выбраны не случайно: арт-объект олицетворяет одновременно нашу планету, коронавирус и женское начало, тем самым призывая обратить внимание на насущные проблемы нашего общества.



«Тема насилия — табуированная, о ней не принято говорить. Вот почему я решила показать наиболее табуированный образ, в котором кто-то увидит лишь определённую часть тела» — говорит автор о своей скульптуре. — Исследования и статистика ООН показывают, что за время «царствования» коронавируса 16-23% женщин в возрасте 15-45 лет столкнулись с насилием, а число звонков на горячую линию в Украине выросло на 30%: зафиксировано 1500 звонков и 1650 сообщений на линию 102 ежедневно».

Ева Ятт также призналась, что выставленная в Горсаду инсталляция является частью одного большого проекта, который уже совсем скоро увидит свет.

Как информировала Одесса News, в Одессе перед одним из винных магазинов на Французском бульваре появился арт-объект — гигантская виноградная гроздь.

Фото: «Одесса», Думская, 048.ua

Видео: «Одесса», 048.ua

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