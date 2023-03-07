В Амстердаме климатические активисты устроили акцию у картины Рембрандта

В Амстердаме в «Рейксмузеуме» климатические активисты устроили акцию у известной картины Рембрандта «Ночной дозор».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NOS.

“Климатические активисты из Extinction Rebellion устроили акцию перед картиной “Ночной дозор” в Рейксмузеуме в Амстердаме. Группа из десяти молодых людей стояла с транспарантом перед картиной «Рембрандта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что произведение не повреждено и, как во время предыдущих акций в музеях, не было забрызгано краской.

Участникам акции от 15 до 22 лет. Они призывали «никакого искусства на затопленной планете», и держали плакат с копией картины, на которой, в отличие от оригинала, были изображены стоящие в воде люди.

Таким образом участники акции решили обратить внимание на проблему повышения уровня воды в океанах и призвали отказаться от сотрудничества с использующими ископаемое топливо компаниями.

Митингующих оперативно задержала охрана музея и вывела из здания. Один из присутствующих активистов рассказал NOS, что они, чтобы попасть в музей и провести акцию, купили билеты. А затем перед картиной «Ночной дозор» достали свои баннеры и выкрикивали лозунги с требованием справедливости по климату.

Ранее две экоактивистки приклеили себя к рамам двух картин испанского художника Франсиско-Хосе де Гойи в Музее Прадо в Мадриде в знак протеста против изменения климата — «Маха обнажённая» и «Маха в одежде». Между картинами они нацарапали сообщение о «1,5 градуса Цельсия», поскольку, по мнению экспертов ООН, глобальное потепление необходимо удержать в рамках 1,5 градуса Цельсия, для чего требуются «беспрецедентные» изменения. Ограничение именно в 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой необходимо во избежание серьёзных последствий для жизни на планете. Женщины заявили, что принадлежат к Futuro Vegetal, что буквально означает «Овощное будущее», и является движением, связанным с движением Extinction Rebellion Spain, которое выступает против климатических изменений и потери биоразнообразия.

Как сообщала Одесса News, четверо климатических активистов движения «Последнее поколение» в ноябре 2022 года облили супом картину нидерландского художника Винсента Ван Гога «Сеятель» в римском музее Палаццо Бонапарте, а в октябре активистки движения Just Stop Oil облили супом Heinz картину Ван Гога «Подсолнухи», представленную в Национальной галерее в Лондоне.

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