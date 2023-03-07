Из зала суда: 7 лет получил житель Одесской области за убийство жены

58-летнему жителю Подольского района Одесской области вынесен приговор суда за умышленное убийство жены.

Мужчина проведёт в местах лишения свободы семь лет, — сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что событие произошло в сентябре прошлого года в селе Казацкое Балтской территориальной общины, когда после совместного употребления алкогольных напитков жена вспомнила мужу старые обиды, связанные с изменой, а он ударил её за это кухонным ножом в живот и улёгся спать.

«Проснувшись, злоумышленник обнаружил на кровати пострадавшую без признаков жизни и попросил соседей вызвать полицейских, которым рассказал об обстоятельствах семейной ссоры. В ходе следствия полицейские провели ряд экспертных исследований. Было установлено, что смерть женщины наступила из-за острой кровопотери вследствие проникающего ранения с повреждением внутренних органов, а правонарушитель был способен осознавать свои действия и управлять ими», — говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи выдвинули обвинение в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и направили обвинительный акт в суд.

Рассмотрев материалы производства, исследовав доказательства, суд признал обвиняемого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы.

Как сообщала Одесса News, в феврале 2023 года полицейские выдвинули обвинения 68-летнему жителю села Троицкое Любашевской территориальной громады Одесской области в убийстве своего односельчанина и направили обвинительный акт в суд.

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