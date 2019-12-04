В Одессе вынесли приговор ещё одному организатору взрыва в 2015 году у здания СБУ

Осуждён ещё один организатор взрыва у здания Управления СБУ в Одессе, которое произошло в 2015 году.

Об этом говорится в сообщении СБУ в Facebook.

«Коллегия судей Приморского районного суда Одессы вынесла обвинительный приговор ещё одному участнику террористической группы, причастной к подрыву здания Управления СБ Украины в Одесской области 27 сентября 2015 года», — говорится в сообщении.

Осуждённый был водителем в группировке и непосредственно проводил разведку местности накануне взрыва. За участие в террористической организации (ч.1 ст.258-3 УК) и совершение теракта (ч. 2 ст. 258 УК) он получил 8 лет за решёткой.

Служба установила всех причастных к этому преступлению. Ранее к четырём с половиной годам тюрьмы был приговорён наблюдатель террористов.

Непосредственный заказчик и координатор теракта находится в международном розыске. От украинского правосудия он скрывается в России и на временно неподконтрольных Украине территориях.

Продолжается судебное разбирательство в отношении организатора и непосредственного исполнителя теракта, которому грозит 12 лет тюрьмы.

Как сообщала Одесса News, в ночь на воскресенье, 27 сентября 2015 года, в Одессе, возле здания управления Службы безопасности Украины сработало взрывное устройство, пострадавших в результате взрыва не было. В результате расследования были задержаны три исполнителя подрыва и проведены 22 обыска. Оказалось, что диверсионно-разведывательной группой руководили российские спецслужбы, её подозревали в причастности к ряду подрывов админзданий и офисов общественных структур в Одесской и Николаевской областях.

Фото: Facebook