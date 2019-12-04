Кому в Одессе 5 декабря отключат тепло

В ходе проведения внепланового обследования сетей теплоснабжения было обнаружено повреждение на магистральной теплотрассе диаметром 500 мм, которая проходит по ул. Жаботинского в Одессе.

Ремонтно-восстановительные работы будут проведены КП «Теплоснабжение города Одессы» 5 декабря с 06:00 до 20:00.

В связи с ремонтом от центрального отопления будут отключены объекты, расположенные по адресам:

просп. Адмиральский, 1-30, ул. Бригадная, 48-62, пер. Гвоздичный, 3-6, ул. Героев-Пограничников, 2-4, ул. Маршала Говорова, 15-28, ул. Доковая, 7-21, ул. Зоопарковая, 8, 25, ул. Ивана Франко, 39-45, ул. Лунина, 1-15, ул. Леваневского, 5-9, ул. Мачтовая, 6-22, ул. Новаторов, 5-17, ул. Палубная, 5-10, пер. Палубный, 2-5, ул. Педагогическая, 17-24, ул. Посмитного, 16-19, пер. Светлый, 7-14, пер. Северный, 14, ул. Солнечная, 8-10, ул. Академическая, 3-14, ул. Судостроительная, 1-21, ул. Танкерная, 2-14, ул. Тополева, 8-17, ул.Трудовая, 2-16, Фонтанская дорога, 12-47, ул. Черняховского, 1-8, ул. Швыгина, 18а, пер. Экономический, 1-5а.

Видео: «Одесса»