Госреформа: Правительство создало семь новых Государственных агентств

Кабинет министров создал семь новых центральных органов исполнительной власти в сферах культуры, молодёжи и спорта в рамках бюджета соответствующего министерства.

Об этом сообщается на сайте Министерства культуры, молодежи и спорта.

«4 декабря 2019 года Кабинет министров Украины на своём заседании принял постановление о создании семи новых центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) в сферах культуры, молодёжи и спорта», — говорится в сообщении.

Согласно постановлению созданы: Государственное агентство Украины по вопросам искусств; Государственное агентство Украины по вопросам художественного образования; Государственное агентство развития молодёжи и гражданского общества Украины; Государственное агентство спорта Украины; Государственное агентство развития туризма Украины; Государственная инспекция культурного наследия Украины; Государственная служба охраны культурного наследия Украины.

Также отмечается, что все ЦОИВ создаются в рамках предельной численности и бюджета Министерства культуры, молодёжи и спорта Украины, поэтому нагрузка на бюджет увеличена не будет.

В министерстве также отмечают, что «постановление принято в рамках продолжения реформы государственного управления в части разграничения функций формирования-стратегирования и реализации политик».

Отмечается, что «функциональный аудит трёх министерств, которые входят в МКМС показал, что более 70% работников занимаются различного типа операционной работой. В свою очередь, реформированное министерство, которое полноценно заработает по новой модели с января 2020 года, сконцентрируется исключительно на формировании политик и правил отрасли, полностью передав реализацию политик профильным государственным агентствам. В свою очередь, это скажется на сокращении численности непосредственно МКМС.

Сейчас в сфере управления МКМС уже есть ряд институтов, которые эффективно занимаются реализацией политики министерства: Госкино, Украинский институт книги, Украинский институт национальной памяти, Украинский культурный фонд и другие.