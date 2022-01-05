Ломаченко остаётся в тройке лучших боксёров своего веса

Авторитетный журнал The Ring обновил свой рейтинг десяти лучших боксёров лёгкого веса.

Как сообщает XSPORT, чемпионский пояс The Ring принадлежит абсолютному чемпиону мира Джорджу Камбососу.

«На первой позиции засел Теофимо Лопес, у Василия Ломаченко третье место», — говорится в сообщении.

Рейтинг лучших легковесов мира от The Ring:

Чемпион – Джордж Камбосос

Теофимо Лопес

Василий Ломаченко

Девин Хэйни

Джервонта Дэвис

Райан Гарсия

Исаак Крус

Джозеф Диас

Хорхе Линарес

Ричард Комми

Хавьер Фортуна.

Как сообщала Одесса News, согласно рейтинга боксёрского портала Boxrec в ноябре 2021 года, Ломаченко был на первом месте.

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