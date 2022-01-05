Семейная амбулатория в Киевском районе Одессы приобрела новый вид

В Киевском районе Одессы провели ремонт амбулатории семейной медицины и отделения паллиативной медицинской помощи Центра первичной медико-санитарной помощи №4 по ул. Левитана, 62.

Как сообщает официальный сайт города, ремонтные работы проведены за средства, полученные ЦПМСП №4 от Национальной службы здоровья Украины на основании подписанных с пациентами деклараций и по пакету мобильной паллиативной помощи.

«На втором этаже полностью отремонтированы кабинеты семейных врачей и манипуляционный кабинет. Также отдельные помещения организованы для врачей-онкологов и службы паллиативной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Выездная паллиативная служба работает в ЦПМСП №4 с апреля 2020 года и направлена на обеспечение наилучшего качества жизни пациентов с неизлечимыми заболеваниями, социальную, психологическую и духовную поддержку пациентов и членов их семей. Здесь работают врачи-терапевты, медсёстры, онколог, психолог, осуществляются выезды к пациентам на дом. В конце 2021 года для мобильной паллиативной службы ЦПМСП №4 за средства НСЗУ приобретён новый автомобиль.

На сегодняшний день услугами паллиативной помощи в ЦПМСП №4 пользуются около 400 пациентов. Вся медицинская и социально-психологическая помощь предоставляется бесплатно в рамках пакета медицинских гарантий.

Отмечается, что семейные врачи ЦПМСП №4 подписали около 83 000 деклараций с пациентами. Благодаря полученным бюджетным средствам ранее в ЦПМСП №4 были отремонтированы семейные амбулатории и дневной стационар, закуплены современная медицинская мебель и лабораторное оборудование.

Как сообщала Одесса News, накануне Нового года мэр Одессы Геннадий Труханов открыл в Одесской общеобразовательной школе №16, что на улице Пироговской, обновлённую спортивную площадку.

Фото: «Одесса»

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