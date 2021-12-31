Мэр Одессы накануне Нового года побывал в гостях у школьников

Одесский городской голова Геннадий Труханов поздравил школьников и педагогический коллектив Одесской общеобразовательной школы №16, что на улице Пироговской, с наступающим Новым годом.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что на празднике по поручению Почётного гражданина города Одессы, руководителя одноименного благотворительного фонда Пантелеймона Бумбураса также присутствовал исполнительный директор компании «Гефест» Василис Бумбурас.

«Фонд и строительная компания оказывают спонсорскую помощь школе. Ранее здесь были отремонтированы два класса начальной школы и санузлы. А сегодня подарком школьникам стала обновлённая спортивная площадка», — говорится в сообщении.

Ребята продемонстрировали гостям свои многочисленные награды, завоёванные на соревнованиях по различным видам спорта, и подготовили праздничный концерт.

«В городе очень много сфер, которые требуют преобразований. Бюджетных средств на всё не хватает, поэтому мы рады поддержке меценатов — тех людей, которые не равнодушны к нашему городу. Помимо строительства жилых метров, компания «Гефест» вкладывает огромные средства в инфраструктуру города. Если бы все строительные компании брали с неё пример, то наш город развивался бы гораздо быстрее», — прокомментировал мэр Одессы.

Летом 2021 года за бюджетные средства в школе №16 был проведен капитальный ремонт пищеблока, обустроены новая система вентиляции воздуха и современное освещение, установлены новая линия раздачи и яркая мебель. Также закуплено оборудование: мармит для блюд (ёмкость для сохранения приготовленной пищи в подогретом виде), две электроплиты, духовой шкаф, производственные столы и стеллажи.

Как сообщала Одесса News, по инициативе Елены Зеленской в Украине 1 января завершается переходный период по внедрению новых стандартов школьного питания и состоится переход на новое меню.

Фото: «Одесса»

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