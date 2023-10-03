На Николаевской дороге в Одессе внедрена новая схема дорожного движения

В Одессе внедрена новая схема организации дорожного движения на Николаевской дороге.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

По словам Одесского городского головы Геннадия Труханова, «мы получили шесть полос вместо пяти, что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность».

Отмечается, что в схеме также появилась специальная полоса для общественного транспорта, который теперь не будет двигаться в потоке машин.

«Всё это не спонтанное решение. Это наша многолетняя работа по изменению приоритетов развития улично-дорожной сети города, которую мы продолжаем. И будем продолжать, чтобы, основываясь на европейских и мировых нормах, основным приоритетом города были пешеходы. А на втором месте – создание беспрепятственного проезда общественного транспорта», – добавил мэр.

В зависимости от времени, реверсные полосы и полосы общественного транспорта будут работать в ту или иную сторону. Например, утром в сторону города будет работать одна полоса общественного транспорта, по которой можно перемещаться согласно ПДД также велосипедистам, и 3 полосы для другого транспорта. В обратном направлении в это же время будут работать две полосы.

Одесса News информировала, что временно, до 20 октября, перекрыто движение транспорта по улице Манежной угол Пишоновской в Одессе в связи с проведением работ по устранению повреждений магистральной тепловой сети.

Фото и видео: «Одесса»

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy