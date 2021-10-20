На пересечении улиц Коблевской, Толстого и Соборной площади новая схема движения

На пересечении улиц Коблевской, Льва Толстого и Соборной площади в Одессе введена новая схема дорожного движения, согласно которой приоритет у транспорта, движущегося по Соборной площади.

Как отмечается на официальном сайте города, улицы Коблевская и Льва Толстого теперь второстепенные.

«Сотрудниками КУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» проведён мониторинг интенсивности движения транспортных средств по Соборной площади и улице Льва Толстого, в результате которого и была разработана схема изменений организации дорожного движения.

Специалистами отдела дорожных знаков и турникетов КУ «СМЭП» установлены соответствующие дорожные знаки.

«Благодаря введению новой схемы движения удалось повысить уровень безопасности, при этом снизить напряжённость дорожного движения на указанном участке дороги», — отметил директор КУ «СМЭП» Денис Корсаков.

Как сообщала Одесса News, до 27 ноября 2022 года будет закрыто движение автотранспорта в Одессе по ул.Карантинной, на участке между улицами Троицкой и Еврейской.

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