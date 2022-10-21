На Успенской в Одессе изменена схема дорожного движения

Коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» продолжает системные работы по обновлению разметки на дорогах города.

Как сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета, на ул. Успенской специалистами КУ «СМЭП» выполнены работы по обновлению дорожной разметки.

Кроме того, на некоторых перекрёстках изменено направление дорожного движения. В связи с этим для водителей установлены соответствующие знаки дорожного движения.

Также на данной локации оборудованы велодорожки, которые в некоторых местах выделены красным цветом.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2022 года отремонтирован участок на автомобильной дороге М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, соединяющий Одесскую область с Николаевской.

Фото: «Одесса»

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