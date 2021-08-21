В связи с проведением закрытия ОМКФ 21 августа в Одессе перекроют движение

В связи с проведением церемонии закрытия XII Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) 21 августа в Одессе частично будет перекрыто автомобильное движение.

Об этом сообщает официальный сайт города.

В частности, в субботу с 19:00 до 24:00 будет перекрыто автомобильное движение (кроме общественного транспорта) по ул. Приморской (от Военного спуска к Таможенной площади), ул. Канатной угол Карантинного спуска, ул. Бунина угол Польского спуска.

С 16:00 до 24:00 остановки общественного транспорта «Морвокзал», расположенные по ул. Приморской у Потёмкинской лестницы, будут перенесены на расстояние 200 метров: одна в сторону Таможенной площади, другая – к Военному спуску.

С 16:00 до 24:00 будет организован проезд к пешеходной зоне (Приморского бульвара через Сабанеев мост) автомобилей почётных гостей (пропуск автотранспорта с гостями и участниками при наличии приглашений в VIP-зону).

Как сообщала Одесса News, 21 августа торжественная церемония закрытия ОМКФ впервые пройдёт под открытым небом. Это событие состоится на Потёмкинской лестнице. Все желающие смогут вживую увидеть вручение наград победителям. Фильмом-закрытием кинофестиваля станет «Малыш» Чарли Чаплина, которому в нынешнем году исполняется 100 лет. Фильм будет транслироваться под музыку в исполнении одесского симфонического оркестра. Начало в 18:30.

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