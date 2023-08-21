Чёрная дорожка вместо красной: в Черновцах открылся XIV Одесский кинофестиваль

Открытие XIV Одесского международного кинофестиваля состоялось вечером 19 августа в зале Культурного центра имени Ивана Миколайчука в Черновцах.

Красная дорожка, по которой шагали гости ОМКФ, оказалась чёрной. По словам организаторов, именно чёрная дорожка в сочетании с красной афишей символизируют «знамя противостояния». Дефилировавшие по ней гости обошлись без кричащей одежды, в основном, были в вышиванках и скромных нарядах.

Фестиваль начался минутой молчания по погибшим в войне, а также аплодисментами – в знак уважения к украинским кинематографистам, отдавшим свою жизнь, защищая нашу страну.

Ведущими на церемонии открытия стали актриса Дарья Трегубова и программный консультант ОМКФ Алик Шпилюк.

На пресс-брифинге выступили генеральный директор ОМКФ Анна Мачух, руководитель Госагентства Украины по вопросам кино Марина Кудерчук, директор Культурного центра имени Ивана Миколайчука Татьяна Дяченко, городской голова Черновиц Роман Кличук.

«Главное задание Одесского кинофестиваля – показать качественное украинское и в то же время международное кино, знакомить иностранных партнёров с украинской кинематографией. Второе задание – не дать нашей киноиндустрии остановиться. Сегодня наш враг использует культуру, как культурное оружие. Поэтому мы хотим, чтобы иностранные партнёры нас поддерживали, приобщались к процессу съёмок, чтобы мы могли демонстрировать миру на самом деле достойный и правдивый контент», – отметила Анна Мачух.

Гостей ОМКФ в видеообращении поздравил городской голова Одессы Геннадий Труханов: “Сегодня война создаёт сюжеты, которые должны быть сняты. Мы показываем миру, что сейчас происходит в Украине. Я верю в нашу победу и в то, что следующий кинофестиваль мы будем проводить дома, в Одессе, а сегодня благодарю Черновцы, которые подставили нам своё плечо».

Во время церемонии открытия на сцене была погашена специальная марка Одесского международного кинофестиваля, которую разработала «Укрпочта».

Зрители увидели долгожданный приключенческо-исторический экшен режиссёра-постановщика Олеся Санина «Довбуш».

До 26 августа черновчане будут смотреть фестивальные фильмы в Центре Миколайчука и в кинотеатре «Черновцы», а одесситы могут искать ленты на онлайн-платформах, а также смотреть программу лучших европейских фильмов в родном городе, в кинотеатре Multiplex – она продлится до 30 августа.

Фото: ОМКФ/Facebook

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