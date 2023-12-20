Одесский международный кинофестиваль – 2024 состоится в Киеве

XV Одесский Международный кинофестиваль состоится с 12 по 20 июля 2024 года в Киеве и начинает приём фильмов на участие в конкурсных программах.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба ОМКФ.

Отмечается, что в этом году фестиваль проводился в Черновцах, а в Одессе прошли только показы специальных программ.

«Прошлый ОМКФ гостеприимно принимали Черновцы, которые показали искреннее увлечение украинской культурой и искусством. В следующем году мы привезём Одесский международный кинофестиваль в Киев, где ожидаем не менее тёплого приёма от столичных киноманов и ценителей качественных зрительских артфильмов», — сказала генеральный директор ОМКФ Анна Мачух.

Для подачи заявки необходимо заполнить онлайн-форму, размещенную на официальном сайте кинофестиваля и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 1 мая 2024 года.

К участию в Национальной конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.

Победители Национального конкурса определяются в номинациях: «Лучший украинский полнометражный игровой фильм» и «Лучший украинский полнометражный документальный фильм».

К участию в Международной европейской конкурсной программе допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные европейские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2023 или 2024 году.

Победитель Международного европейского конкурса определяется в номинации «Лучший европейский полнометражный фильм».

Фото: ОМКФ/Facebook

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