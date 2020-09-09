В рамках ОМКФ пройдёт ретроспектива «Одесские независимые: свободное кино 1990-х»

Во время 11-го Одесского международного кинофестиваля, который пройдёт с 25 сентября по 3 октября, уже в пятый раз состоится национальная ретроспектива от Довженко-Центра «Одесские независимые: свободное кино 1990-х». Показы программы состоятся оффлайн на «Сцене 6» в Довженко-центре в Киеве с 26 сентября по 7 октября.

Об этом сообщает сайт Одесского кинофестиваля.

«Ретроспектива объединяет 5 дебютных фильмов одесских независимых режиссёров, которые в годы социальной турбулентности и экзистенциальной неуверенности начала 1990-х создавали постперестроечное авторское кино, проникнутое идеей поиска новых эстетических форм, этических и мировоззренческих ориентиров. Тесно сотрудничая друг с другом и с представителями одесского неформального искусства 1990-х — Михаилом Ревой, Борисом Херсонским, Юрием Кузнецовым, — вдохновлённые примером Киры Муратовой, режиссёры Михаил Кац, Сергей Рахманин, Игорь Минаев, Юрий Садомский, Юрий Белянский так и остались в её тени, хотя и прибегали к смелым киноэкспериментам на грани абсурдзма, утопии, видеоарта и новой религиозности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате крушения централизованной системы кинопроката в 90-х, фильмы одесских независимых так и не попали на широкие экраны, а их авторы, за редким исключением, остались режиссёрами одного фильма. Таким образом, для ряда фильмов показы в рамках ретроспективы будут кинотеатральными премьерами.

В программу ретроспективы, в частности, вошла картина «Пустыня» режиссёра Михаила Каца, в которой по библейским мотивам проступают параллели из жизни распадающегося СССР, в котором царит ощущение растерянности, неопределённости и полной дезориентации.

Зрители смогут также посмотреть ещё один фильм этого режиссёра — «Хромые войдут первыми».

Среди ретроспективных кинолент также вольная экранизация дневниковых записей Франца Кафки от режиссёра Сергея Рахманина «Человек К», фантасмагорийный фильм-исповедь Юрия Садомского «Магазин «Рубинчик и…», фильм Юрия Белянского «Дорога в парадиз».

По информации ОМКФ, откроет Одесский международный кинофестиваль фильм «Босой император». Это лента Питера Бросенса и Джессики Вудворт, комедия совместного производства Бельгии, Нидерландов, Болгарии и Хорватии, продолжающая тему, заданную в предыдущей их работе — фильме «Король бельгийцев».

«Босой император» рассказывает о приключениях героя после событий в «Короле бельгийцев». Одну из ролей исполнила дочь Чарли Чаплина, британская и испанская актриса Джеральдин Чаплин. А персонажа Отто Кролла воплотил известный немецкий актер Удо Кир, фильмография которого насчитывает около 70 работ.

Как сообщала Одесса News, возглавит жюри Международной конкурсной программы 11-го Одесского международного кинофестиваля (ОМКФ) известный канадский композитор Говард Шор.