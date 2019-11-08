Украинские патриотические фильмы не оправдали ожиданий проката

Украинско-американский фильм «Захар Беркут», снятый по одноименной повести Ивана Франко, за 4 недели проката собрал 32,6 миллиона гривен.

Как отмечает ТАЙМЕР, всего за месяц проката фильм посмотрели лишь 405 тысяч зрителей, а бюджет картины составил 113,5 миллиона гривен.



Отмечается, что это уже далеко не первый кинопроект на национально–патриотическую тематику, на съёмки которого потратили значительные средства, в том числе и из госбюджета, не получивший признания зрителя.

Так, «Тайный дневник Симона Петлюры» при бюджете в 47 миллионов гривен собрал в прокате 2,5 миллиона, фильм «Киборги» при бюджете в 47,9 миллиона гривен собрал 15,7 миллиона гривен, лента «Червоны» при бюджете в 20 миллионов собрала 2,9 миллиона, картина «Позывной Бандерас» стоила 39 миллионов, а собрала лишь чуть менее двух.