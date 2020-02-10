ХI-й ОМКФ стартует в июле, а абонементы можно купить уже

Открыта продажа фестивальных абонементов на 11-й Одесский международный кинофестиваль.

До 31 марта абонемент можно приобрести по стартовой цене, сообщается на сайте ОМКФ.

«Открыта продажа абонементов на 11-й Одесский международный кинофестиваль, который состоится 10-18 июля 2020. По 31 марта включительно на сайте фестиваля абонемент можно приобрести по стартовой цене 1600 грн.», — говорится в сообщении.

Фестивальный абонемент — это возможность максимально полно приобщиться к главному кинособытию лета.

Посетителей кинофестиваля ожидает ещё больше эксклюзивных премьер зарубежных и украинских фильмов, звёздных гостей, мастер-классов ведущих мировых кинопрофессионалов, а также грандиозный open-air киноперформанс на Потёмкинской лестнице, специальные показы и яркие вечеринки сезона.



Все владельцы Фестивальных абонементов имеют возможность принять участие в программе лояльности ОМКФ, получить скидки и приятные бонусы в ресторанах и кафе Одессы, воспользоваться бесплатным шаттлом, который курсирует между локациями кинофестиваля.

Ознакомиться со всеми возможностями Фестивального абонемента и приобрести его по стартовой цене 1600 гривен можно на сайте фестиваля и по ссылке.