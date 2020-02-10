Китайским вирусом на японском лайнере заболел первый украинский гражданин

Министерство здравоохранения и МИД Украины подтвердили информацию о том, что на лайнере Diamond Princess обнаружено 6 человек, заболевших китайским коронавирусом, в том числе один украинец.

Заболевший коронавирусом гражданин Украины, член экипажа круизного лайнера, госпитализирован, сообщили в Департаменте консульской службы МИД Укринформу.

«Есть один инфицированный гражданин Украины, который находился на круизном лайнере возле берегов Японии. Личность установлена. Размещён в больнице. Состояние удовлетворительное. С госпитализированным поддерживается связь. Ситуация на контроле министра иностранных дел и Посольства Украины в Японии», — отметили в ведомстве.

Перед этим Япония сообщила о ещё шести случаях заражения коронавирусом среди пассажиров и членов экипажа на лайнере Diamond Princess — 5 филиппинцах и одном жителе Гонконга с гражданством США.

Как сообщала Одесса News, по результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После этого на лайнере объявили двухнедельный карантин. 6 февраля Минздрав Японии сообщил о ещё 10 случаях инфицирования на борту круизного лайнера, на котором находятся 25 украинцев.

Всего на борту находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа.

Минздрав ежедневно получает сообщения из японской больницы о состоянии здоровья украинца, сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

«Сейчас украинец снят с лайнера, который находится на карантине у берегов Японии, и перевезён в японскую больницу столичного региона. Там он будет находиться в изоляции под соответствующим медицинским наблюдением не менее 14 дней. Министерство здравоохранения Украины будет ежедневно получать информацию о состоянии его здоровья», — отметил Радуцкий.

Он также добавил, что острую респираторную болезнь, вызванную коронавирусом 2019-nCoV, подтвердили у украинца по результатам лабораторных исследований. Указанная информация получена национальным координатором Международных медико-санитарных правил в рамках взаимного информирования.

«Государственная пограничная служба Украины имеет список всех граждан Украины, находящихся на лайнере Diamond Princess. По возвращению их в Украину за ними будет установлено медико-санитарное наблюдение. Дата возвращения их в Украину ещё не определена», — подчеркнул Радуцкий.

Между тем, из-за подозрения на коронавирус ещё один круизный лайнер — World Dream, на борту которого находятся 3600 человек, отправили на карантин в Гонконге, сообщает Insider.

Кстати. В Китае с декабря 2019 года регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV. По состоянию на 9 февраля уже умерли 813 человек, общее количество подтверждённых случаев заболевания составляет 37 575 человек. Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах мира. В Украине было зафиксировано 4 случая подозрений на коронавирус, но они не подтвердились.