В Одессе за месяц стало меньше на 356 пенсионеров

Согласно социального паспорта жителей города Одессы на 1 февраля 2020 года, стоящих на учёте в районных управлениях социальной защиты населения, за месяц количество пенсионеров уменьшилось на 356 человек.

Так, если состоянием на 1 января в Одессе насчитывалось 234 986 пенсионеров, то на 1 февраля — 234 630, сообщает официальный сайт города.

По официальной статистике, уменьшилось и количество одесситов с инвалидностью от общего заболевания — с 44793 человек до 44500. На несколько единиц уменьшилось количество и детей с инвалидностью, а также лиц с инвалидностью с детства.

За месяц на 26 человек меньше стало участников боевых действий, почти на сотню меньше стало участников войны.

В то же время соцслужбами зарегистрировано увеличение числа многодетных семей, пользующихся льготами, а также лиц, которые опекают больных детей.

Как сообщала Одесса News, численность населения города Одессы на 1 ноября 2019 года составила 1 миллион 15 тысяч 615 человек.