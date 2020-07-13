За последние сутки в Одессе 7 новых случаев COVID-19

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 13 июля в Одессе лабораторно подтверждены 520 случаев COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 7 новых случаев заболевания. Всего умерших насчитывается 13 жителей Одессы из 30 смертельных случаев по всей области.

По данным на утро 13 июля, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 82 пациента с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, все жители Одессы.

За прошедшие сутки в инфекционную больницу поступили 19 человек с подозрением на COVID-19, которым проводится обследование.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в городской инфекционной больнице 10 человек находятся в тяжёлом состоянии без необходимости кислородной поддержки, два пациента получают дыхательную СИПАП-терапию без использования аппаратов ИВЛ. Также 70 пациентов находятся в состоянии средней тяжести.

За последние сутки зарегистрирован один новый случай COVID-19 у ребёнка — девочка в возрасте 12 лет находится дома на самоизоляции под наблюдением педиатра. Ещё 10 детей с положительным тестом на COVID-19 в удовлетворительном состоянии продолжают амбулаторное лечение. В городской инфекционной больнице находятся два ребенка — девочка возрастом 8 лет и мальчик в возрасте 13 лет.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 23 одессита. В числе выздоровевших — два мальчика возрастом 1 год 5 месяцев и 9 лет, 14 мужчин в возрасте от 26 до 64 лет и семь женщин в возрасте от 30 до 67 лет.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 326 случаев выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 181 одессит.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на утро 13 июля в Одесской области подтверждено 2 208 случаев заболевания короновирусом COVID-19. За сутки добавилось 34 человека.