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  4. В Одесской области от коронавируса за всё время пандемии умерло 30 человек

В Одесской области от коронавируса за всё время пандемии умерло 30 человек

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По состоянию на утро 13 июля в Одесской области подтверждено 2 208 случаев заболевания короновирусом COVID-19. За сутки добавилось 34 человека.

Такие данные приводит система мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За выходные дни в Одесской области зафиксировано 3 летальных случая, таким образом, общее количество умерших в регионе от коронавируса составляет 30 человек, или 1,35% от общего количества заболевших.

Всего выздоровели 988 пациентов (+41 за сутки), что составляет 44,7% от общего количества больных.

Как сообщала Одесса News, на рейде порта «Южный» у членов экипажа судна «София» (флаг Либерия) нашли коронавирус. Оказанием помощи заболевшим занимается Администрация морских портов Украины. Судно планирует следовать в порт Николаева.

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