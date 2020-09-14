COVID-19 в Одесской области: 205 человек пополнили ряды больных

В прошедшее воскресенье в Одесской области 205 человек пополнили количество больных, что на 105 человек больше, чем в субботу.

Об этом сообщает ресурс Системы мониторинга Аппарата СНБО.

По состоянию на утро 14 сентября в Одесской области лабораторно подтверждено 9 687 случаев COVID-19.

Выздоровели 2 191 пациент, за прошедшие двое суток выздоровевших нет.

Всего в одесском регионе с начала пандемии умерли от коронавируса 149 человек, за прошедшие двое суток летальные случаи не зарегистрированы.

Сейчас болеют 7 347 пациентов.

Наибольшее количество больных в Одессе, Болградском, Подольском, Беляевском районах и Измаиле.

Как сообщала Одесса News, с 00 часов 00 минут 14 сентября начало действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому к «красной» зоне отнесены города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; к «оранжевой» — город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы; к «жёлтой» — города Одесса, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Саратский районы.