COVID-19 в Одессе: За истекшие сутки 62 новых случая, 306 выздоровлений и 2 смерти

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 26 октября в Одессе зарегистрировано 8 962 случая COVID-19.

За последние сутки в городе зарегистрированы 62 новых случая заболевания, в том числе 2 — летальных.

По данным на 26 октября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 167 пациентов с COVID-19, из них 99 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 68 пациентов, из них 65 человек не нуждаются в искусственной вентиляции лёгких, три пациента получают кислородную терапию.

За последние сутки в инфекционную больницу поступили девять человек с подозрением на COVID-19.

28 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 44 человека — в ГКБ №10, 11 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 25 октября, в опорных городских медучреждениях Одессы свободны 63 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы два новых случая COVID-19 у детей, они в удовлетворительном состоянии находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 306 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрирован 5 771 случай выздоровления от COVID-19, продолжает болеть 3 041 одессит.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки на территории Одесской области, по данным лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 348 человек, в том числе у 7 детей и 12 медработников.