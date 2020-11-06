В Одесскую инфекционку за сутки поступили 28 человек: по каким критериям

За истекшие сутки, по состоянию на утро 6 ноября, в Одессе зарегистрированы 302 новых случая заболевания.В Одесскую инфекционную больницу доставлено 28 новых пациентов.

Об этом сообщает Одесский областной лабораторный центр МОЗ Украины.

Госпитализация в больницы пациентов с COVID-19 происходит исключительно по показаниям и по установленному врачом диагнозу, сказал сегодня на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

«Любая госпитализация должна происходить исключительно по показаниям. Это в том числе и ваша безопасность, уважаемые украинцы. Потому что любая больница имеет так называемую внутренне больничную инфекцию, и если у вас нет показаний, именно показаний к госпитализации, то безопаснее лечиться дома. До 80% людей, страдающих COVID-19, имеют лёгкое течение болезни, и им не показана ни одна госпитализация», — сказал Степанов.

Он также отметил, что госпитализация не происходит по желанию пациента, а только по установленному врачом диагнозу и его направлению в госпитализацию.

«Когда у человека появляются симптомы, медицинские работники выясняют его состояние, принимают решение о госпитализации или оказании помощи в амбулаторных условиях. Госпитализация по клиническим критериям показана больным с подозрением или подтвержденным COVID-19 при наличии не менее одного из этих признаков: частота дыхания 10 или более 30 дыхательных движений, сатурация менее 92, нарушение сознания, или пациенты с течением заболевания средней тяжести, имеющие тяжёлую сопутствующую патологию: тяжёлое течение артериальной гипертензии, декомпенсированный сахарный диабет, иммуносупрессивные состояния, тяжёлая хроническая патология дыхательной системы, почечная недостаточность», — сказал Степанов.

По данным на 6 ноября, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 205 пациентов с COVID-19, из них 108 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжёлом состоянии находятся 97 пациентов, из них 91 человек не нуждается в искусственной вентиляции лёгких, шесть пациентов получают кислородную терапию.

Кроме инфекционной, 27 пациентов с лабораторно подтверждённым COVID-19 проходят лечение в ГКБ №1, 66 — в ГКБ №10, 16 детей — в детской городской больнице №3.

По данным на 16:00 5 ноября, в опорных городских медучреждениях Одессы осталось свободными 54 койки для госпитализации пациентов с COVID-19.

За прошедшие сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей, в числе которых пять мальчиков и одна девочка, все находятся на амбулаторном лечении.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 36 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 6 926 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 4 197 одесситов.

Как сообщала Одесса News, за прошедшие сутки лаборатории Одесской области зафиксировали 554 новых случая заболевания коронавирусом.