Мега-быстро: в Одессе заработала услуга доставки гаджетов за 2 часа

Торговая сеть «Фокстрот» одной из первых на рынке ритейла бытовой техники и электроники совместно с перевозчиком «Ipost» реализовала для покупателей экспресс-способ получения онлайн-заказов.

Услуга «экспресс-доставка за 2 часа» с foxtrot.ua уже полноценно работает в Одессе, а также в городах-миллионниках и крупных областных и районных центрах. До конца года этим сервисом смогут воспользоваться жители всех населённых пунктов, покрытых сетью Фокстрот (порядка 90).

Как отметили в компании, на этапе разработки принципиально важным моментом был поиск такого перевозчика, бизнес-процессы и функционал которого «заточены» под поставленные цели: скорость, своевременность и необходимая география покрытия.

«Высокий уровень курьерского сервиса и широкие возможности доставки предложила компания Ipost, которая впоследствии стала нашим партнёром для запуска данной услуги», – прокомментировал Вадим Осинский, начальник Управления цепи поставок «Фокстрот».

Как результат, одесситы, покупая мелкую бытовую технику и электронные гаджеты в интернет-магазине foxtrot.ua, могут получить её у себя дома или в офисе в течение двух часов, после оформления заказа. Для этого необходимо:

Выбрать желаемый товар на сайте, положить его в корзину

Перейти в сheckout, нажать «Экспресс доставка», где сразу можно увидеть ориентировочное время доставки

Выбрать свой адрес на карте и подтвердить заказ

При этом выполнение заказа с момента его получения до передачи курьеру полностью автоматизировано и проходит практически без участия персонала. О статусе покупатель информируется путём смс-сообщений или же может отслеживать самостоятельно в личном кабинете, через чат-бот в Telegram или Viber. А благодаря интеграции с приложением Ipost: отслеживать местонахождение курьера на карте и по необходимости – связаться с ним.

Как известно, в прошлом году всеукраинская сеть «Фокстрот» объявила о полной перезагрузке бренда, которая коснулась всех направлений развития, в том числе появления милой лисички Фокси и обновления магазинов. Первый «Фокстрот» нового формата в Одессе торжественно открыл двери на ул. Пантелеймоновская, 88/1 в последний уик-энд лета.

