В Укрзализныце показали, чем заменят в поездах привычные подстаканники

«Укрзализныця» планирует отказаться от традиционных стаканов с металлическими подстаканниками для горячих напитков, а будет использовать бумажные стаканы.

Об этом в Facebook написал председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажете?» — написал Кравцов и добавил фото новой брендированной посуды.

Кстати. Ранее глава правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов поручил отменить закупку сувенирных подстаканников с логотипом УЗ — по 2 тысячи гривен за каждый — на сумму более миллиона гривен. Эти средства направят на приобретение жидкого мыла для пассажирских поездов.