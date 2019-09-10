Мэр Одессы рассказывает в Великобритании, как надо бороться со СПИДом

С 8 по 11 сентября делегация одесской мэрии во главе с городским головой Геннадием Трухановым находится с официальным визитом в Великобритании, где принимает участие в конференции Fast-Track Cities-2019.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в конференции принимают участие официальные делегации городов из разных стран мира, подписавших Парижскую декларацию по ускорению действий в преодолении распространения ВИЧ.

Одесса имееи определённый опыт в этой работе. В частности, в городе принята Целевая программа противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу, гепатитам и наркомании «Ускоренный ответ Одесса» («Fast Track Odessa») на 2018-2020 годы.

Благодаря приоритетному вниманию к вопросам здравоохранения и общественного здоровья Одесса была удостоена чести проводить важную международную конференцию «Здоровье в городе», которая состоялась в сентябре 2018 года и дала много важных ориентиров и эффективных моделей в сфере дальнейшего улучшения здоровья одесситов.

В 2018 году скрининг на ВИЧ с помощью быстрых тестов был внедрён в 45-ти городских лечебных учреждениях (в 2017 году не было ни в одном). Количество выявленных ВИЧ-позитивных, привлечённых к медицинскому наблюдению, увеличилось с 54% в 2016 году до 74% в 2018 году.

«Спустя два года активной работы, мы видим, что энергичные и согласованные усилия городской власти, гражданского общества и наших международных партнёров привели к тому системному, многогранному и оперативному реагированию, которое способно взять под контроль СПИД», — отметил Геннадий Труханов на встрече с коллегами.

Фото: «Одесса»