Фонтан в одесском парке имени Шевченко не работает из-за вандалов

9 сентября неизвестные выкрутили 12 форсунок в фонтане «Ваза большая», расположенном в парке имени Т.Г.Шевченко в Одессе.

Как сообщает официальный сайт города, в результате действий вандалов фонтан в ближайшее время не будет работать.

Отмечается, что в последнее время в Одессе участились случаи вандализма в отношении не только фонтанов, но и зелёных насаждений, лифтов, памятников и т.д.

В связи с этим одесская мэрия в очередной раз напоминает о необходимости бережного отношения к имуществу территориальной громады Одессы. Вследствие случаев вандализма фонтаны нередко прекращают свою работу на время проведения необходимого ремонта.

Кроме того, следует соблюдать правила безопасности и избегать контакта с водой из чаш фонтанов, поскольку вода в фонтанах обрабатывается специальными реагентами для предотвращения цветения.

Отмечается также, что в связи с аварийной поломкой электрооборудования фонтана в Городском саду, он также временно не работает.