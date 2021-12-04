Новенький «Дунайский экспресс» пострадал от рук одесских подростков

Группа малолетних вандалов 3 декабря забросала камнями и повредила вагон Дунайского экспресса, который недавно начал курсировать по маршруту Измаил–Одесса.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци на своей странице в Facebook.

«3 декабря неизвестные повредили «Дунайский экспресс» Одесса–Измаил. Видеорегистратор зафиксировал, как группа подростков в Одессе забросала совершенно новый дизель-поезд камнями. В результате хулиганских действий повреждено окно входной двери поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что об инциденте сообщили Национальной полиции. Пострадавших нет. Ущерб подсчитывается.

АО «Укрзализныця» возмущено такими действиями хулиганов в отношении нового поезда, который тысячи жителей Одесской области ждали многие годы.

Как сообщала Одесса News, запуск «Дунайского экспресса» 20 ноября стал возможен благодаря усилиям руководства Укрзализныци и Одесской облгосадминистрации в рамках реализации пилотного проекта PSO (Public Service Obligation). Согласно подписанному сторонами меморандуму, местные власти будут компенсировать железнодорожному перевозчику по меньшей мере 5 млн грн в год расходов на организацию маршрута.

Максимальная скорость движения поезда – 140 км/ч. В составе поезда 3 вагона – 170 мест. Он имеет современные элементы интерьера и экстерьера и предназначен для перевозки маломобильного населения. Стоимость билета за проезд по маршруту Измаил–Одесса 189 грн.

Фото: Укрзализныця/Facebook, Одесса News

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