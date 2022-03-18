Поезд из Одессы в относительно мирную жизнь уйдёт 18 марта в 22.32

АО «Укрзализныця» опубликовало график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на пятницу, 18 марта.

Об этом Укрзализныця сообщает в Теlegram.

В частности, на 18 марта дополнительно назначен эвакуационный рейс из Одессы в Ужгород в 22:32.

18 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

Одесса – Вапнярка – Одесса,

Одесса – Балта – Одесса,

Одесса – Раздельная – Одесса,

Одесса – Мигаево,

Одесса – Колосовка – Одесса.

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