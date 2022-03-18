Поезд из Одессы в относительно мирную жизнь уйдёт 18 марта в 22.32

АО «Укрзализныця» опубликовало график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на пятницу, 18 марта.
Об этом Укрзализныця сообщает в Теlegram.
В частности, на 18 марта дополнительно назначен эвакуационный рейс из Одессы в Ужгород в 22:32.
18 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса – Колосовка – Одесса.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod