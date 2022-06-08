Одесские драчуны после резонансного своего поступка решили уйти в армию

Участники резонансной драки возле ночного клуба в Аркадии, произошедшей 5 июня во время комендантского часа, после беседы со стражами порядка решили пойти служить в армию.

Об этом сообщает в Теlegram представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Драка среди толпы во время комендантского часа у ночного клуба в Аркадии вызвала волну возмущения жителей Одессы. Председатель областной военной администрации Максим Марченко призвал правоохранителей должным образом отреагировать на нарушение требований комендантского часа.

«Участники драки в Одессе (Аркадия), которую устроили нетрезвые молодые люди и которая вызвала значительный общественный резонанс, идентифицированы правоохранителями. После профилактической беседы мужчины изъявили желание получить, согласно действующему законодательству, повестки в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки», — отметил Братчук.

По его словам, после прохождения медосмотра и собеседования «граждане получат распределение в одну из воинских частей с целью участия в защите и обороне Украины в военное время».

Фото: XYODESSA

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