Одесса приняла трёх министров иностранных дел — Ирландии, Литвы и Украины

14 сентября состоялся совместный визит в Одессу министров иностранных дел Литвы Габриелюса Ландсбергиса и Ирландии Саймона Ковени с участием Министра МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Об этом сообщается на сайте Одесской областной военной администрации.

Отмечается, что Глава МИД Украины вместе со своими ирландским и литовским коллегами и начальником ООВА Максимом Марченко посетили Одесский морской торговый порт, где осмотрели судно, ходящее под флагом Панамы и на которое загружали 47 тысяч тонн зерновых для отправки в Бангладеш.

«Для нас очень важно непосредственно на месте, в Одессе, получить обновлённую информацию о Черноморской зерновой инициативе, которая позволила возобновить экспорт пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла в последние недели в страны Африки, Азии и Европы. Мой визит в Украину проходит накануне заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на следующей неделе, на котором Совет безопасности ООН должен получить от нас обновлённую информацию о продовольственной безопасности и Черноморской зерновой инициативе», – отметил на брифинге в Одессе Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени.

В свою очередь, Максим Марченко в рамках проведённого совещания ознакомил Габриелюса Ландсбергиса, Саймона Ковени и Дмитрия Кулебу с ужасными последствиями ракетных ударов, нанесённых российской армией непосредственно по территории Одессы и Одесской области.

Также стороны обсудили дальнейшую помощь Украине от литовского и ирландского правительств.

Как сообщала Одесса News, за 1,5 месяца работы «зернового коридора» через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн. тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Фото: ООВА

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