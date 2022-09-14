Украина присоединится к зоне роуминга Евросоюза

Украина присоединится к зоне роуминга Европейского союза.

Об этом 14 сентября во время выступления с ежегодным посланием Европарламенту State of the Union заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Стенограмма выступления опубликована на сайте ЕК, пишет издание ГОРДОН.

«Мы введём Украину в нашу европейскую зону свободного роуминга… Наш единый рынок — одна из величайших историй успеха в Европе. Теперь пришло время сделать это историей успеха и для наших украинских друзей», – заявила она.

Фон дер Ляйен сегодня приезжает в Киев, чтобы обсудить это с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщала Одесса News, 28 февраля, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Украина хочет выполнить все рекомендации Еврокомиссии до конца года, говорила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. По её мнению, Украина может стать членом ЕС в течение 2–10 лет.

15 июля премьер-министр Денис Шмыгаль после разговора по видеосвязи с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил, что Украина рассчитывает на присоединение к единой зоне роуминга.

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