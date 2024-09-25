Зеленский в США встретился с главами энергокомпаний и украинцами Нью-Йорка

Продолжается визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

24 сентября Владимир Зеленский встретился с руководителями ведущих американских энергетических компаний, украинской громадой в Нью-Йорке и вместе с первой леди Украины осмотрел выставку «Александра Экстер: сцена – это мир» в Украинском музее, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил американский бизнес, а также администрацию США за поддержку в восстановлении украинских энергетических объектов.

«Вопрос энергетики касается не только сегодняшнего дня, но и будущего. Мы должны подготовиться к отопительному сезону, ведь это наша слабость сегодня, поскольку энергосеть подвергается атакам ежедневно, действительно, ежедневно. Это не просто риторика, это реальные прагматические атаки Путина», – сказал Президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для подготовки к зиме многое удалось сделать благодаря поддержке партнёров. В то же время важна и работа, которую провело государство, в частности для децентрализации энергосистемы. Впрочем, Украина нуждается в увеличении помощи, в том числе в отношении трансформаторов.

«Самый большой вызов – что делать, когда нет электроэнергии. Летом это одна ситуация, а ближе к зиме – совсем другая. Ведь речь идёт не только об электроэнергии, но и об отоплении, связи, телефоне – всём. Это твоя жизнь», — добавил Глава государства.

Саманта Пауэр, администратор Агентства США по международному развитию (USAID), отметила, что Владимир Путин каждую зиму пытается использовать холод как оружие, чтобы заставить людей уезжать из страны.

«И на этот раз он надеется, что матушка-природа будет на его стороне, надеется, что украинский народ и все мы устанем от этой борьбы. И я думаю, что мы собрались здесь сегодня, чтобы показать, что он ошибается, что его ставка ошибочна, как это было до сих пор», – сказала она.

В ходе встречи подробно обсудили планы по подготовке украинской энергосистемы к зиме и возможность реализации совместных проектов в энергетической сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Нью-Йорке встретились с украинским сообществом и осмотрели выставку «Александра Экстер: сцена – это мир» в Украинском музее.

«Во-первых, благодарим нашу общину за приглашение. За эту возможность не только пообщаться, а буду откровенным, за это удовольствие. Времени на искусство совсем мало, и хочу вас поблагодарить за эти минуты. Удовлетворение от того, что действительно такое продвижение украинской идентичности», – сказал Глава государства.

Владимир Зеленский отметил, что украинская община всё время помогает сохранять внимание США к Украине, и призвал продолжать эту работу.

Президент рассказал о шагах, которые делает Украина ради победы и восстановления справедливого мира, а также о целях визита в Соединённые Штаты и вопросе дальнобойности.

«Сначала все боялись об этом говорить, потом, когда мы поднимали этот вопрос, нам легко намекали, что несвоевременные вопросы и очень опасные. А сегодня мы уже, честно говоря, приехали за положительными ответами. Хотя, кажется, что это невозможно. А я считаю, что мы должны сделать всё, чтобы открыть этот шанс», – заявил он.

Также во время встречи обсудили результаты операции в Курской области и её стратегические цели, впечатление от визита в США, в частности, посещения Скрентонского армейского боеприпасного завода, и будущее Украины в НАТО.

«Я считаю, что Украина ещё никогда не была так близка к Альянсу, как сегодня. Это верно. Немного ещё решимости – и всё получится», – подытожил Владимир Зеленский.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, который выпускает артснаряды для ВСУ, встретился с губернатором Джошем Шапиро, получил ежегодное отличие Американской академии достижений – The Golden Plate Award, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, Генеральным секретарём Организации американских государств Луисом Альмагро, Премьер-министром Японии Фумио Кишидой, членами Конгресса США, а также Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Президентом Парагвая Сантьяго Пеньей.

Фото: сайт Президента Украины

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