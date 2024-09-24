Зеленский в Нью-Йорке встретился с Премьер-министром Индии и Президентом Парагвая

Продолжается визит Президента Украины Владимира Зеленского в США.

24 сентября Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди и Президентом Парагвая Сантьяго Пеньей, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Глава государства поблагодарил Индию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский и Нарендра Моди обсудили реализацию сотрудничества по направлениям, о которых договорились во время исторического визита Премьер-министра Индии в Киев месяц назад.

Речь шла об активизации торгово-экономического и оборонного сотрудничества, привлечении Индии к послевоенному восстановлению, а также взаимодействию в областях образования, науки и культуры. Отдельное внимание во время встречи было уделено усилению взаимодействия на международных площадках, в частности, в рамках ООН и G20, а также реализации Формулы мира и подготовке ко второму Саммиту мира.

С Президентом Парагвая Владимир Зеленский обсудил перспективы торгово-экономического сотрудничества, поблагодарил парагвайского лидера за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Владимир Зеленский рассказал о ситуации на поле боя и результатах первого Саммита мира.

«Вы не смогли приехать на наш первый, инаугурационный Саммит, но Совместное коммюнике открыто для подписания. Вы знаете, что 11 стран Латинской Америки присоединились к инаугурационному Саммиту, и, конечно, мы очень хотим, чтобы Парагвай также присоединился к коммюнике», – сказал Президент Украины.

В ходе встречи обсудили региональные и глобальные вызовы безопасности, перспективы сотрудничества в горной промышленности и сельском хозяйстве, а также поручили командам изучить наиболее перспективные направления для сотрудничества.

Одесса News информировала, что Президент Зеленский и первая леди прибыли в США для участия в мероприятиях 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Зеленский посетил в Пенсильвании Скрентонский завод по производству боеприпасов, который выпускает артснаряды для ВСУ, встретился с губернатором Джошем Шапиро, получил ежегодное отличие Американской академии достижений – The Golden Plate Award, встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем и Генеральным секретарём Организации американских государств Луисом Альмагро, а также с Премьер-министром Японии Фумио Кишидой и членами Конгресса США.

Фото: сайт Президента Украины

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